Филиппины обвинили одну из самых больших стран мира в пиратстве

Филиппинские военные обвинили китайскую береговую охрану в ограблении их экипажа, а также уничтожении лодок. Филиппины назвали такие действия Китая пиратством, а Пекин обвиняет Манилу в контрабанде.



Китайские корабли атакуют водометами филиппинскую лодку. Фото из открытых источников

Филиппины заявили, что хотят получить компенсацию за действия Китая в Южнокитайском море, где произошел инцидент между лодками обеих стран.

"Они не имеют ни права, ни законных полномочий перехватывать наши операции и уничтожать филиппинские суда в действующей нашей исключительной экономической зоне. Они ведут себя как пираты", — сказал филиппинский главнокомандующий Ромео Браунер-младший.

Другой генерал Альфонсо Торрес-младший рассказал, что Китай напал на резиновые лодки Филиппин, совершавшие пополнение запасов во Второй мели Томаса. По его словам, китайские военные забрали оружие у филиппинских солдат, а когда отходили, то намеренно повредили лодки. Такие действия со стороны Китая заставили Филиппины потребовать компенсации.

"Мы требуем, чтобы китайцы вернули наши винтовки, наше оборудование и заплатили за ущерб, который они нанесли. Это — пиратство, потому что они незаконно проникли на наши лодки и завладели нашим оборудованием", — добавил Браунер-младший.

В Китае отвергли комментарии Филиппин и заявили, что их береговая охрана приняла "правомерные меры" и остановила "филиппинские суда от незаконной транспортировки". Кроме того, Китай обвинил Манилу в контрабанде оружия и строительных материалов, а также в попытке занять Вторую мель Томаса, которую Пекин считает своей территорией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что постоянные провокации Китая в Южнокитайском море могут повлечь за собой новую войну в регионе.

Также "Комментарии" писали о случае, когда российских туристов выгнали из украинского ресторана на Филиппинах.