Геймер из Китая «лопнул» от злости из-за поражения в игре

Житель Китая пришел в ярость после того, как проиграл в компьютерной игре и буквально лопнул от злости. Он был доставлен в больницу с разрывом легкого и ему чудом удалось выжить.

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30-летний Чен во время игры потерпел поражение и так сильно разозлился, что швырнул свой телефон об пол, а спустя несколько секунд почувствовал сильную боль в области груди. Оказалось, что у него случился разрыв легочной буллы (воздушный карман, формирующийся внутри легочной ткани, — прим. авт.). Ему удалось вызвать "скорую" помощь, поэтому благодаря своевременному медицинскому вмешательству, геймеру удалось выжить и сейчас его состояние стабильное.

К сожалению, это не первый подобный случай. Медики отмечают, что из-за сильной злости или нервного напряжения, в организме вырабатывается слишком много адреналина и этот гормон может привести к внутренним травмам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 17-летний мальчик Пляват Харикин из Таиланда несколько дней подряд провел за компьютерными играми, ни разу не выходя на улицу, и скончался от инсульта.

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