kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15402.78

ETH/USD

413.45

LTC/USD

58.78

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Китай Геймер из Китая «лопнул» от злости из-за поражения в игре
commentss НОВОСТИ Все новости

Геймер из Китая «лопнул» от злости из-за поражения в игре

Ярость может серьезно навредить здоровью

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Житель Китая пришел в ярость после того, как проиграл в компьютерной игре и буквально лопнул от злости. Он был доставлен в больницу с разрывом легкого и ему чудом удалось выжить.

Геймер из Китая «лопнул» от злости из-за поражения в игре

Pexels

30-летний Чен во время игры потерпел поражение и так сильно разозлился, что швырнул свой телефон об пол, а спустя несколько секунд почувствовал сильную боль в области груди. Оказалось, что у него случился разрыв легочной буллы (воздушный карман, формирующийся внутри легочной ткани, — прим. авт.).  Ему удалось вызвать "скорую" помощь, поэтому благодаря своевременному медицинскому вмешательству, геймеру удалось выжить и сейчас его состояние стабильное.

К сожалению, это не первый подобный случай. Медики отмечают, что из-за сильной злости или нервного напряжения, в организме вырабатывается слишком много адреналина и этот гормон может привести к внутренним травмам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 17-летний мальчик Пляват Харикин из Таиланда несколько дней подряд провел за компьютерными играми, ни разу не выходя на улицу, и скончался от инсульта.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://globaltimes.cn/content/1204959.shtml
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ