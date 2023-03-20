Глава КНР высказался о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", лидер Китая Си Цзиньпин дал свою оценку событий, которые происходят в Украине, а также высказался об отношениях Китая с Россией. Комментарии Си Цзиньпин сразу же появились во многих российских СМИ, где вышла статья под названием "Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России". Как уже официальный Пекин заявлял ранее, глава КНР назвал войну России против Украины "украинским кризисом".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В статье Си Цзиньпин говорит, что Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.
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Он заявил, что опубликованная ранее МИД КНР позиция по войне "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".
Большая часть статьи посвящена китайско-российским отношениям. Цзиньпин отмечает, что они рассматривают свои отношения как один из главных приоритетов в дипломатии.
В большей части статьи говорится о том, что Китай и Россия видят общее виденье двухсторонних отношений и будут их развивать.
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