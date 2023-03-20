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Глава КНР высказался о войне в Украине

Си Цзиньпин заявил, что их видение завершения войны "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества"

сегодня, 08:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", лидер Китая Си Цзиньпин дал свою оценку событий, которые происходят в Украине, а также высказался об отношениях Китая с Россией. Комментарии Си Цзиньпин сразу же появились во многих российских СМИ, где вышла статья под названием "Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России". Как уже официальный Пекин заявлял ранее, глава КНР назвал войну России против Украины "украинским кризисом".

Глава КНР высказался о войне в Украине

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В статье Си Цзиньпин говорит, что Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.


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"Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", — написал Си Цзиньпин в статье.

Он заявил, что опубликованная ранее МИД КНР позиция по войне "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", — заявил глава Китая.

Большая часть статьи посвящена китайско-российским отношениям. Цзиньпин отмечает, что они рассматривают свои отношения как один из главных приоритетов в дипломатии.

"Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Двусторонние отношения основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения", — написал он.

В большей части статьи говорится о том, что Китай и Россия видят общее виденье двухсторонних отношений и будут их развивать.

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Источник: https://rg.ru/2023/03/20/uporno-dvigatsia-vpered-k-novym-perspektivam-druzhby-sotrudnichestva-i-sovmestnogo-razvitiia-kitaia-i-rossii.html
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