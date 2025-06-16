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Искусственный интеллект в небе: Китай запускает дрон, управляющий армией беспилотников

Китай готовится к дроновой войне: впервые опробуют беспилотник, способный запускать рои дронов

сегодня, 21:36
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Ткачова Марія

Китай планирует вывести на тренировочный полет новейший беспилотник "Цзю Тянь" ("Высокое небо"), который может стать ключевым оружием в возможном нападении на Тайвань. Об этом сообщает издание The Times. Его технические характеристики – поразительны: он способен подниматься на высоту до 15 000 метров и пролететь до 6000 км без дозаправки.

Искусственный интеллект в небе: Китай запускает дрон, управляющий армией беспилотников

Дрон "Цзю Тянь" — scmp.com

Этот гигантский БПЛА, по сути, является "материнским дроном" — он не просто сам выполняет задачу, а перевозит до 6 тонн боевой нагрузки, включая 100 единиц барражирующих боеприпасов.

Но наиболее угрожающая особенность — способность запускать "рой" дронов, управляемых искусственным интеллектом. Эти дроны могут действовать синхронно, обмениваться информацией в реальном времени, избегать систем противовоздушной обороны и изменять маршрут в воздухе, чтобы не быть сбитыми.

Такой прорыв в военной технологии может поставить Китай в лидеры мировой гонки дронов, которая существенно ускорилась после начала полномасштабной войны России против Украины. Аналитики считают, что подобные разработки существенно повлияют на конфликт вокруг Тайваня, ведь беспилотники такого уровня позволяют проводить атаки без привлечения пилотов и могут быть эффективны даже в районах с плотной противовоздушной обороной.

Ожидается, что первое испытание Цзю Тянь состоится уже в этом месяце. Этот запуск может стать сигналом — не только для Тайваня, но и для всего мира: новая эра дроновых войн — уже не будущее, а настоящее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что враг смешивает тела украинских солдат с российскими.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/asia/article/chinese-poised-to-launch-drone-mothership-that-can-swarm-enemy-n5gmns6pc
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