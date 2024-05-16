К чему могут привести переговоры Путина в Китае: Как это повлияет на саммит мира

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время своего визита в Китай обязательно будет обсуждать вопросы Украины. При этом он подчеркнул, что кремлевскому диктатору очень нравится так называемый китайский мирный план.

Переговоры Украины и РФ

"Идеальная для рашистов конфигурация – говорить об Украине без Украины",

– отметил политолог Владимир Горбач.

По его словам, Украину, в первую очередь, интересуют вопросы войны с Россией и роли в ней КНР. Риски для нас состоят в том, что Китай будет продолжать и наращивать такую экономическую помощь России, которая укрепляет ее наступательный потенциал. Речь о разных микросхемах, станках, оборудовании для изготовления оружия и так далее. Это большой минус для нас, подчеркнул политолог.

Кроме того, говорит Горбач, есть еще и политико-дипломатический минус, который заключается в том, что Китай может попытаться перехватить у Украины инициативу по мирному плану или даже навязать свою. Тогда, по мнению политолога, будет два конкурирующих плана: устраивающий Российскую Федерацию и так называемый мирный план президента Владимира Зеленского из 10-ти пунктов, который должен рассматриваться уже в середине июня на саммите в Швейцарии.

"То есть если на совместной пресс-конференции Си Цзиньпина и Путина в ближайшие дни мы услышим какие-то новые инициативы от китайской стороны, или Путин "согласится" на предложение Китая, скажет: "Да, я готов к переговорам", то это будет новая ситуация. И на нее нужно будет реагировать",

— считает Горбач и добавляет, что такие события могут даже изменить повестку дня так называемого Глобального саммита мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне своего визита в Китай кремлевский диктатор Путин заявил , что РФ готова к мирным переговорам.