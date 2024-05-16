logo

BTC/USD

66044.22

ETH/USD

2979.42

LTC/USD

82.21

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай К чему могут привести переговоры Путина в Китае: Как это повлияет на саммит мира
commentss НОВОСТИ Все новости

К чему могут привести переговоры Путина в Китае: Как это повлияет на саммит мира

Переговоры в Китае могут изменить повестку дня Глобального саммита мира, который должен пройти в Швейцарии, заявил политолог Владимир Горбач. По его словам, Путин хочет говорить об Украине без самой Украины

сегодня, 16:57
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время своего визита в Китай обязательно будет обсуждать вопросы Украины. При этом он подчеркнул, что кремлевскому диктатору очень нравится так называемый китайский мирный план.

К чему могут привести переговоры Путина в Китае: Как это повлияет на саммит мира

Переговоры Украины и РФ

"Идеальная для рашистов конфигурация – говорить об Украине без Украины",
– отметил политолог Владимир Горбач.

По его словам, Украину, в первую очередь, интересуют вопросы войны с Россией и роли в ней КНР. Риски для нас состоят в том, что Китай будет продолжать и наращивать такую экономическую помощь России, которая укрепляет ее наступательный потенциал. Речь о разных микросхемах, станках, оборудовании для изготовления оружия и так далее. Это большой минус для нас, подчеркнул политолог.

Кроме того, говорит Горбач, есть еще и политико-дипломатический минус, который заключается в том, что Китай может попытаться перехватить у Украины инициативу по мирному плану или даже навязать свою. Тогда, по мнению политолога, будет два конкурирующих плана: устраивающий Российскую Федерацию и так называемый мирный план президента Владимира Зеленского из 10-ти пунктов, который должен рассматриваться уже в середине июня на саммите в Швейцарии.

"То есть если на совместной пресс-конференции Си Цзиньпина и Путина в ближайшие дни мы услышим какие-то новые инициативы от китайской стороны, или Путин "согласится" на предложение Китая, скажет: "Да, я готов к переговорам", то это будет новая ситуация. И на нее нужно будет реагировать",
— считает Горбач и добавляет, что такие события могут даже изменить повестку дня так называемого Глобального саммита мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне своего визита в Китай кремлевский диктатор Путин заявил , что РФ готова к мирным переговорам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid035LDE75pHw2Uf3SMNYej9Zu2JbMCC6tMSASKQms3NCZehbCePR7GqpNVe9rBKGvmul
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости