К чему могут привести переговоры Путина в Китае: Как это повлияет на саммит мира

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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время своего визита в Китай обязательно будет обсуждать вопросы Украины. При этом он подчеркнул, что кремлевскому диктатору очень нравится так называемый китайский мирный план.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, Украину, в первую очередь, интересуют вопросы войны с Россией и роли в ней КНР. Риски для нас состоят в том, что Китай будет продолжать и наращивать такую экономическую помощь России, которая укрепляет ее наступательный потенциал. Речь о разных микросхемах, станках, оборудовании для изготовления оружия и так далее. Это большой минус для нас, подчеркнул политолог.
Кроме того, говорит Горбач, есть еще и политико-дипломатический минус, который заключается в том, что Китай может попытаться перехватить у Украины инициативу по мирному плану или даже навязать свою. Тогда, по мнению политолога, будет два конкурирующих плана: устраивающий Российскую Федерацию и так называемый мирный план президента Владимира Зеленского из 10-ти пунктов, который должен рассматриваться уже в середине июня на саммите в Швейцарии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что накануне своего визита в Китай кремлевский диктатор Путин заявил , что РФ готова к мирным переговорам.
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