Сотрудничество Китая со странами Европы следует рассматривать через призму транспортных коридоров, убежден политолог Виталий Кулик.

Китай ищет партнеров в Европе. Фото из открытых источников

"Активность Китая за последние 1,5 года направлена на строительство дополнительных транспортных сетей, конечной точкой которых является Евросоюз. Пекин увеличивает потенциал торговли, рынок потребления которого находится в ЕС. В обмен на это китайцы хотят получить европейские технологии", – заявил Виталий Кулик.

По словам политолога, для Китая важны такие опорные точки, как Франция и Германия.

"Пекин пытается сделать европейские страны более договороспособными с точки зрения геополитического представления о мировом порядке. Конечно, это не значит, что Китай отрывает Европу от США. Но тем не менее китайцы наращивают сотрудничество со странами Европы. ЕС, понимая потенциальную опасность сближения с Китаем, пытается диверсифицировать риски за счет сотрудничества с Индией, однако альтернативные транспортные коридоры с ней сейчас выглядят очень иллюзорными", — отметил политолог.

По мнению эксперта, учитывая углубление сотрудничества с Европой, возникают сомнения, что Китай делает ставку на конфликт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за последнюю неделю раскритиковал президента США Джо Байдена и сообщил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пообщаться с Дональдом Трампом перед голосованием Конгресса за выделение помощи ВСУ. Соответствующие заявления Владимира Зеленского могут свидетельствовать, что Киев ожидает победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.