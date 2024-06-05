Какие интересы в Европе преследует Китай: стоит ли ожидать противостояния между ними

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Марьян Ощановский
Сотрудничество Китая со странами Европы следует рассматривать через призму транспортных коридоров, убежден политолог Виталий Кулик.
Китай ищет партнеров в Европе. Фото из открытых источников
По словам политолога, для Китая важны такие опорные точки, как Франция и Германия.
По мнению эксперта, учитывая углубление сотрудничества с Европой, возникают сомнения, что Китай делает ставку на конфликт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из его стратегических задач является трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, в которой бойцы будут максимально обеспечены технологиями, что поможет иметь не только преимущество над врагом, но и главное — сохранить жизнь наших воинов.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский дважды за последнюю неделю раскритиковал президента США Джо Байдена и сообщил, что просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пообщаться с Дональдом Трампом перед голосованием Конгресса за выделение помощи ВСУ. Соответствующие заявления Владимира Зеленского могут свидетельствовать, что Киев ожидает победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США.
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