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Какой вариант завершения войны в Украине будет продвигать Китай: в МИД дали ответ

В МИД подчеркнули, Китай продолжит продвигать собственное видение завершения войны в Украине

сегодня, 12:35
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Кравцев Сергей

Китай не будет пересматривать свою позицию и продолжит продвигать собственное видение путей завершения войны России против Украины. Пекин пообещал способствовать "политическому урегулированию кризиса". При этом у Си Цзиньпина, как и ранее, ушли о конкретике мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Какой вариант завершения войны в Украине будет продвигать Китай: в МИД дали ответ

Китай. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Китая в Санкт-Петербурге встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Среди прочего они обсудили войну России против Украины.

Как отмечает китайский МИД, Шойгу повторил позицию России по войне и "приветствовал" так называемые мирные планы Китая и Бразилии.

Министр иностранных дел Китая в свою очередь повторил тезис о политическом урегулировании войны и заявил, что Китай будет и дальше продвигать свои мирные инициативы по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну РФ против Украины).

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", — говорится в сообщении МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на уговоры и предупреждения западных стран, официальный Пекин продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Это происходит в различных направлениях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят заявление заместителя государственного секретаря США Курта Кэмпбелла, который отметил, что КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии. 




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