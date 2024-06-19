Китай формирует новый мировой порядок: к чему стремится Пекин

Китай пытается навязать миру ограниченную демократию, поскольку ему комфортно работать с установившимися режимами, считает политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

Китай имеет геополитические амбиции. Фото из открытых источников

"Китай пытается влиять на формирование в мире политической культуры, которая предусматривает установление в странах устойчивой власти. Пекин придерживается антизападной политики, поскольку не привык к смене власти. Китаю гораздо удобнее работать с постоянными режимами, которые не сменяются годами. Нельзя сказать, что Пекин поддерживает диктаторские режимы. Впрочем, однозначно Китай пытается сформировать и навязать миру ограниченную демократию", – подчеркнул Александр Антонюк.

По мнению политического консультанта, сейчас Китай не спешит заявлять о себе в геополитической плоскости, поскольку надеется нарастить в мире число сторонников ограниченной демократии, в частности, путем приведения к власти в европейских странах популистов типа Виктора Орбана.

По словам эксперта, Пекин не спешит, в надежде истощить и ослабить западные страны перед тем, как начнет более агрессивно навязывать миру свою модель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Происходит то, что я и говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола — это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник. По мнению военнослужащего, противник продолжит наращивать давление в этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в результате войны в Украине мир приближается к настоящей катастрофе, которая может произойти уже в ближайшие 3-4 месяца, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сербский президент считает, что Запад не может позволить себе, чтобы проиграла Украина, поскольку для США и НАТО это будет означать ухудшение геополитической ситуации. В то же время, по его словам, если войну проиграет Путин, он потеряет все.