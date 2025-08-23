logo

Китай готов направить войска в Украину: детали
commentss НОВОСТИ Все новости



Welt пишет о том, что Китай готов направить войска в Украину, но только под мандатом ООН

23 августа 2025, 13:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай выразил готовность отправить войска в Украину. Но Пекин хочет, чтобы силы были развернуты под мандатом ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Welt.



Китай. Фото: из открытых источников

Дипломаты ЕС со ссылкой на источники в китайском правительстве заявили изданию, что Китай будет готов развернуть войска в Украине только на основе мандата Организации Объединенных Наций.

В Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно. С одной стороны в ЕС считают, что это может быть привлечение стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром.

С другой стороны у европейцев есть серьезные опасения, что Китай захочет шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".

Кроме того, большинство стран Евросоюза по разным причинам неохотно предоставляет потенциальному контингенту мандат ООН заранее. Италия же настаивает на этом уже несколько месяцев.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не может быть среди гарантов безопасности Украины, потому что в этой войне он явно на стороне России и его помощь стране-агрессору это подтверждает.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне активизации переговорного кейса параллельно вновь стала актуальной тема гарантий безопасности для Украины. Так, издание Reuters со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что военные планировщики США и НАТО уже начали нарабатывать несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Почему Украине очень важно получить надежные гарантии безопасности не только от Европы, но и от США? Может ли решительность партнеров Киева в том, чтобы предоставить надежные гарантии безопасности Украине в конце концов повлиять на РФ, сделать ее более сговорчивой и склонной к компромиссам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article68a86c7c5d3e123a945a7bf1/friedenssicherung-china-zeigt-sich-bereit-truppen-in-die-ukraine-zu-schicken.html?icid=search.product.onsitesearch
