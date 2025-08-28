Китай готовит грандиозный военный парад: какие лидеры мира будут стоять рядом с Путиным

В Пекине состоится масштабный военный парад, посвященный 80-летию завершения Второй мировой войны. Торжества организуют власти Китая, а среди почетных гостей лидеры 26 государств, включая российского диктатора Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: TNS

Помощник министра иностранных дел КНР Хун Лей озвучил список лидеров стран посетивших военный парад в Китае.

"По приглашению главы КНР Си Цзиньпина 26 иностранных лидеров посетят торжества по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны", – заявил Хун Лей.

Первыми в списке приглашенных оказались Владимир Путин, а за ним Ким Чен Ын. Для Путина это только третья поездка за границу в этом году, раньше он посещал только Беларусь и США.

Кроме глав РФ и КНДР среди других гостей оказались лидеры Азербайджана, Армении, Республики Конго, Зимбабве, Сербии, Кубы, Мьянмы, Пакистана, Непала, Мальдив, Камбоджи, Вьетнама, Лаоса, Индонезии, Малайзии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Европейский континент будет представлен только двумя политиками премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем. Оба также были среди немногих западных гостей на параде Путина в Москве 9 мая.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся одним из союзников Китая в ЕС, проигнорирует мероприятие. Также в Пекин не приедет премьер-министр Индии Нарендра Моди, хотя он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет накануне в Тяньцзине.

