Китай ищет союзников в противостоянии с Трампом: чего боится Си

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Ткачик Олеся
Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако эта встреча вряд ли изменит международные отношения в краткосрочной перспективе, отметил в эфире Freedom. политтехнолог Олег Постернак.
Китай
По его словам, эта встреча не будет оказывать значительного влияния на войну России против Украины или на участие северокорейских солдат в боевых действиях на стороне РФ.
Политтехнолог также отметил, что Пекин был бы заинтересован в победе Камалы Гаррис или хотя бы в сохранении большинства демократов в Палате представителей. Однако результаты выборов свидетельствуют о преимуществе Республиканской партии, уже получившей 218 мест.
Постернак предположил, что Китай пытается найти союзников среди американских политиков, способных поддержать его позицию в противостоянии с Трампом.
По его словам , речь идет о таких вопросах, как торговые барьеры, ограничения и обострения торговой войны. Сюда же входит противодействие экспансионистской роли Китая в мире, проблемы наркотрафика, вопросы долларизации экономики и поддержка России, в том числе ее оборонно-промышленного комплекса. Пока нет признаков, что Китай откажется от этой поддержки. Напротив, усиление антикитайской риторики новых американских политиков может еще больше сблизить Пекин и Москву.
В то же время, по словам Постернака, Дональд Трамп будет стремиться ослабить сотрудничество между Китаем и Россией, разорвав их экономические и политические связи.
Потому что для Трампа Китай – ключевой соперник, главный противник, и Трамп собирается сосредоточиться именно на антикитайском направлении”, – подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Китае отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, как заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, Китай намерен и дальше продолжать выстраивать отношения с США на основе принципов взаимного уважения.
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