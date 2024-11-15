Китай ищет союзников в противостоянии с Трампом: чего боится Си

Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Однако эта встреча вряд ли изменит международные отношения в краткосрочной перспективе, отметил в эфире Freedom. политтехнолог Олег Постернак.

Китай

По его словам, эта встреча не будет оказывать значительного влияния на войну России против Украины или на участие северокорейских солдат в боевых действиях на стороне РФ.

“Для этого нет ни одной почвы, никаких причин. Но что нужно? Нужно сверить часы перед поступлением Трампа. Китай хотел бы понимать теоретически, какой может быть политика Соединенных Штатов в период Трампа", — подчеркнул эксперт .

Политтехнолог также отметил, что Пекин был бы заинтересован в победе Камалы Гаррис или хотя бы в сохранении большинства демократов в Палате представителей. Однако результаты выборов свидетельствуют о преимуществе Республиканской партии, уже получившей 218 мест.

Постернак предположил, что Китай пытается найти союзников среди американских политиков, способных поддержать его позицию в противостоянии с Трампом.

По его словам , речь идет о таких вопросах, как торговые барьеры, ограничения и обострения торговой войны. Сюда же входит противодействие экспансионистской роли Китая в мире, проблемы наркотрафика, вопросы долларизации экономики и поддержка России, в том числе ее оборонно-промышленного комплекса. Пока нет признаков, что Китай откажется от этой поддержки. Напротив, усиление антикитайской риторики новых американских политиков может еще больше сблизить Пекин и Москву.

В то же время, по словам Постернака, Дональд Трамп будет стремиться ослабить сотрудничество между Китаем и Россией, разорвав их экономические и политические связи.

Потому что для Трампа Китай – ключевой соперник, главный противник, и Трамп собирается сосредоточиться именно на антикитайском направлении”, – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Китае отреагировали на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, как заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин, Китай намерен и дальше продолжать выстраивать отношения с США на основе принципов взаимного уважения.



