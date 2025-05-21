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Китай испугался планов Трампа по «Золотому куполу»: к чему призывает

В МИД КНР считают, что разработка США якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства

21 мая 2025, 15:03
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Кравцев Сергей

Китай обеспокоен намерениями администрации США построить новейшую систему противоракетной обороны "Золотой купол". Поэтому официальный Пекин уже сейчас призывает Вашингтон отказаться от данной разработки. Официальную позицию Китая озвучила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Китай испугался планов Трампа по «Золотому куполу»: к чему призывает

Китай. Фото: из открытых источников

Нин заявила, что "Золотой купол", является глобальной, многоуровневой, многодоменной системой противоракетной обороны, которая "стремится" к расширению боевого потенциала в космосе с развертыванием систем орбитального перехвата.

Как уточнила спикер МИД, разработка США якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства, который закреплен в Договоре по космосу и повышает риски милитаризации космоса и гонки вооружений.

"Мы призываем США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и предпринять конкретные шаги для укрепления стратегического взаимного доверия между великими державами и защиты глобальной стратегической стабильности", — добавила Нин.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп официально анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол". Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома заявил во время брифинга. 

На разработку этой системы планируют выделить примерно 175 миллиардов долларов. "Золотой купол" должен заработать ориентировочно через три года. 

"Я рад сообщить, что в одном большом красивом законопроекте будет выделено 25 миллиардов долларов на "Золотой купол", чтобы помочь начать строительство. Это начальная сумма. Мы говорим о 175 миллиардах долларов общей стоимости этого проекта, когда он будет завершен", – высказался Дональд Трамп. 




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Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202505/1334561.shtml
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