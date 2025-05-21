Китай испугался планов Трампа по «Золотому куполу»: к чему призывает

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Кравцев Сергей
Китай обеспокоен намерениями администрации США построить новейшую систему противоракетной обороны "Золотой купол". Поэтому официальный Пекин уже сейчас призывает Вашингтон отказаться от данной разработки. Официальную позицию Китая озвучила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Китай. Фото: из открытых источников
Нин заявила, что "Золотой купол", является глобальной, многоуровневой, многодоменной системой противоракетной обороны, которая "стремится" к расширению боевого потенциала в космосе с развертыванием систем орбитального перехвата.
Как уточнила спикер МИД, разработка США якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства, который закреплен в Договоре по космосу и повышает риски милитаризации космоса и гонки вооружений.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп официально анонсировал создание системы противовоздушной обороны "Золотой купол". Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома заявил во время брифинга.
На разработку этой системы планируют выделить примерно 175 миллиардов долларов. "Золотой купол" должен заработать ориентировочно через три года.
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