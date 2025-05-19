Китай испытает беспилотный самолет Jiutian, который способен нести более сотни боевых дронов

Китайский флагманский беспилотник Jiutian SS-UAV ("Цзю Тянь"/"Высокое небо") впервые попытаются запустить в июне. Это беспилотный самолет, который может работать на высоте до 15 000 метров и имеет дальность полета 7 000 километров.

Jiutian SS-UAV. Фото scmp.com

Первый полет Цзю Тянь начнет серию испытаний. После их завершения дрон развернут для армии Китая. Особенность дрона – способность нести более сотни FPV-дронов.

Они находятся в особом отсеке полезной нагрузки. Дрон-матка сможет выполнять различные миссии, в том числе разведку, радиоэлектронную борьбу и наносить высокоточные удары. Оснащен квантово-шифрованной связью и алгоритмами управления роем на основе искусственного интеллекта, Jiutian спроектирован для эффективной работы даже в сложных условиях с сильными электромагнитными помехами.

Характеристики Jiutian SS-UAV

Дрон-матку "Цзю Тянь" представили на авиасалоне в 2024 году. Его размах крыльев 25 метров, максимальный взлетный вес 16 тонн и максимальная нагрузка 6 тонн. Время автономной работы – более 12 часов.

У дрона также есть восемь внешних точек крепления, на них можно устанавливать управляемые бомбы класса 1 000 кг, а также ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные ракеты и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ изменила тактику применения дронов. Российские оккупанты используют гораздо больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов.