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Китай категорически отказал Путину в наглой просьбе: что известно

Пекин и дальше выступает за мирное решение войны в Украине

сегодня, 15:05
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Клименко Елена

Китай четко отклонил предложение России о совместной борьбе с неонацизмом, которое неоднократно озвучивал диктатор Владимир Путин, заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Китай категорически отказал Путину в наглой просьбе: что известно

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что Китай не планирует сотрудничать с Россией в этом направлении, поскольку считает, что такая риторика необоснованна.

Линь Цзянь напомнил, что Генеральная Ассамблея ООН недавно приняла обновленную резолюцию, признающую борьбу с неонацизмом как важную цель для международного сообщества. Эта резолюция, по его словам, получила поддержку большинства стран, что отражает общую позицию мира по этому вопросу.

Когда Линь Цзянь отвечал на вопрос, поддерживает ли Китай видение России относительно "неонацизма" в Украине, он подчеркнул, что Пекин имеет свою последовательную позицию по поводу конфликта. Китай не поддерживает действия России в Украине и остается на стороне мирного урегулирования, отмечая важность диалога между всеми сторонами для достижения стабильного мира.

Позиция Пекина по ситуации в Украине остается неизменной: Китай выступает за мир, сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за поддержку дипломатических усилий по прекращению насилия. В то же время Линь Цзянь отметил, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом для разрешения этого кризиса.

Неоднократно Владимир Путин использовал термин "борьба с неонацизмом" для оправдания военной агрессии против Украины, однако Киев и его союзники считают эти обвинения манипуляциями и попытками переложить ответственность за агрессию на другие страны. Украина и международные партнеры решительно исключают эти обвинения, подчеркивая, что российское вторжение является актом агрессии, а не борьбой с неким "неонацизмом".

Портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер 9 мая представит масштабный санкционный пакет, нацеленный на российский теневой флот, обеспечивающий нелегальный экспорт нефти.



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