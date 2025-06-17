Китай критически высказался по поводу Трампа: какое заявление разозлило Пекин

МИД Китая критически отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости "немедленной эвакуации" из Тегерана. В КНР считают, что Трамп "подливает масло" для большего обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Го Цзякунь. Фото: CCTV

17 июня спикер МИД Китая Го Цзякунь во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о призывах Трампа покинуть столицу Ирана "немедленной эвакуацией". По словам китайского дипломата, заявления президента США лишь усугубляют эскалацию на Ближнем Востоке.

"Раздувание огня, подливания масла, угрозы и усиление давления не будут способствовать деэскалации ситуации, а лишь усугубят и расширят конфликт", — заявил Цзякунь.

Напомним, что днем ранее Трамп раскритиковал Иран, указывая, что Тегеран зря не пошел на соглашение, запрещающее создание ядерного оружия.

"Какой позор, какая трата человеческих жизней. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я это говорил много раз! Тегеран следует немедленно эвакуировать", — написал Трамп в Truth Social.

В ночь на 13 июня Израиль приступил к масштабной военной операции против Ирана. Израильская армия причиной этого называет достижение Тегераном критического уровня в создании ядерного оружия. Удары были нанесены по военным и ядерным объектам Ирана, что привело к гибели более десятка иранских военных высокопоставленных должностных лиц и ученых-ядерщиков. В ответ на эти действия Тегеран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Нетаньяху назвал вариант окончания войны с Ираном, предусматривающий убийство одного человека.

Также "Комментарии" писали, что союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами.