Китай может отказаться от России только при одном условии: что нужно сделать

Китай не разорвет сотрудничество с террористической Россией и не прекратит помогать ей, если на него оказывать давление, используя дипломатические каналы, уверен эксперт из Азиатско-Тихоокеанского региона аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий.

Си и Путин

По словам эксперта, были многочисленные сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует приложить все усилия, чтобы убедить главу Китая Си Цзиньпиня прекратить поддерживать РФ. Однако, как подчеркнул Ганоцкий, нет никаких оснований полагать, что из таких намерений получится нечто толковое.

По мнению эксперта, есть только одна вещь, которая может заставить Пекин изменить свое мнение по поводу поддержки террористической России.

"Это радикальное, мощное экономическое давление",

– отметил эксперт.

По его мнению, путь дипломатии или переговоров с Пекином сейчас бесперспективен.

При этом Ганоцкий обратил внимание, что Китай даже не скрывает свое сотрудничество с террористической Россией, однако пытается убедить всех в том, что речь идет только об экономике. Хотя, конечно, это не так. Кроме того, эксперт отмечает, что Пекину очень выгодна ситуация, которая сейчас сложилась. Для него было бы идеально, если войну в Украине заморозили бы. Именно поэтому, подчеркнул Ганоцкий, Китай не намерен как-то давить на Кремль, чтобы он завершил свою агрессивную войну в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Китая Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом глава КНР пообещал не продавать России оружие, а также более тщательно следить за поставляемыми РФ товарами двойного назначения.

При этом в Китае поддерживают мирный саммит по Украине, но при условии, что в нем примет участие РФ. В Пекине считают, что на этой встрече нужно обсудить разные варианты мира, который может быть установлен в Украине.