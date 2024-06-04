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Китай может открыть несколько фронтов, чтобы отвлечь Штаты и помочь России

Если Китай согласится пойти на эскалацию, может начать поставлять России летальное оружие, а также начать несколько войн, чтобы отвлечь Штаты от Украины, сказала в интервью Главреду системный аналитик Наталья Глоба

сегодня, 13:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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В террористической России остался один единственный способ эскалации войны в Украине, и это – ядерная эскалация, отметила Наталья Глоба. По ее словам, вероятно, именно Китай руководит противостоянием между так называемой "осью зла" и странами Запада. Именно поэтому, отмечает аналитик, очень важно, как Китай отреагирует на эскалацию, на которую может пойти РФ.

Китай может открыть несколько фронтов, чтобы отвлечь Штаты и помочь России

Китай и Россия

Как считает Наталья Глоба, если Пекин примет эту эскалацию, и решит лично для себя, что пришло время вступить в войну, он может пойти на то, чтобы начать поставки летального оружия РФ. Также он может, например, активировать оружие в космосе для уничтожения спутников НАТО, считает аналитик. Кроме того, по ее словам, не исключено, что Китай может пойти на открытие так называемого второго фронта. К примеру, вынудить Северную Корею, начать войну с Южной Кореей. В этом случае Соединенные Штаты, выступающие гарантом безопасности Южной Кореи, будут вынуждены отправить туда свои войска.

Еще один вариант открытия второго фронта – это нападение Ирана на Израиль или самого Китая на Тайвань, считает аналитик.

"То есть задача Китая – сделать несколько фронтов для США",
– подчеркнула эксперт.

При этом она не исключила, что если союзники примут решение ввести свои войска в Украину, Россия будет пытаться именно заморозить войну, но не выходить из нее. Дело в том, говорит Наталья Глоба, что РФ не может себе позволить проиграть, поэтому будет идти на переговоры или уступки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новый киберкомандующий вооруженными силами США и руководитель главного электронного шпионского агентства страны, генерал Тимоти Хо озабочен из-за необычной китайской угрозы, направленной не на похищение военных тайн или каких-либо данных, а на то, чтобы пристроиться в гражданскую инфраструктуру для, вероятно, выжидания удобного мгновения, чтобы решить хаос.




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Источник: https://glavred.net/world/pekin-mozhet-poyti-na-eskalaciyu-kitay-mozhet-otkryt-neskolko-frontov-prognoz-10570343.html?_gl=1*ikvj6z*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNzQ5NTEzNi41MjAuMS4xNzE3NDk1MTQxLjU1LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxNzQ5NTEz
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