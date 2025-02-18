Китай может отправить миротворцев в Украину: однако есть условия

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо заявил, что Китай может отправить в Украину своих миротворцев. По его словам, это может произойти после окончания войны и в том случае, если миротворческие миссии в Украине будут проводиться вместе с другими странами.

Китайские военные. Фото из открытых источников

В интервью South China Morning Post на полях Мюнхенской конференции по безопасности Чжоу Бо сказал, что Китай имеет "достаточное количество войск и военную силу", чтобы внести свой вклад в международные послевоенные усилия.

"Однако если миротворческие операции будут проводиться вместе с европейскими странами, Россия может рассматривать это как другую форму присутствия НАТО, не правда ли?", — заметил Чжоу.

В качестве примера, кроме Китая, в миротворческой миссии после прекращения огня также могла бы участвовать Индия, не входящая в НАТО.

Чжоу Бо также указывает, что Китай может быть частью гарантий безопасности вместе с другими государствами. Он вспомнил участие Пекина в договоре об отказе Украины от ядерного оружия, где все пять постоянных членов Совбеза ООН, включая Китай, предоставили гарантии безопасности, которые не сработали после вторжения России.

"Без гарантий коллективной безопасности Украина не будет чувствовать себя спокойно – что если они (Россия) снова нападут в любой момент?", — указывает китайский ученый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали возможность размещения миротворцев в Украине. По словам Пескова, европейские войска в Украине – это войска НАТО, поэтому для Москвы это сложный вопрос.