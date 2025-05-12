Китай наконец определился по войне в Украине: что решил Си

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Ткачик Олеся
Китаю не нужна победа РФ в войне против Украины, потому что таким образом она получит усиление, отмечает общественный деятель Валерий Пекарь.
Си Цзиньпин
Кроме того, по его словам, Китаю также не нужен и проигрыш РФ, потому что таким образом западный мир получит усиление. А еще Россия может распастись на части, некоторые из которых захотят дистанцироваться от КНР.
Именно поэтому, говорит эксперт, для Китая лучше всего тот вариант, который есть сейчас – война продолжается, но никто не побеждает. Полюс ресурсы для ведения войны иссякают.
То есть, говорит он, с этой точки зрения для Китая все складывается как можно лучше, ведь Россия не способна победить, но и остановиться тоже не может. Кроме того, российские союзники, вассалы и сателлиты переходят в Китай все вместе.
По его словам, китайская стратегия по России будет сочетать постепенное получение контроля над российскими ресурсами: реальный контроль без политической ответственности, которую можно обеспечить через китайские компании и совместные проекты. Кроме того, демографическое проникновение в русские регионы. Также Китай будет устанавливать непосредственный политический контроль над отдельными регионами без вторжения путем концессий и т.д.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си дал Путину добро на эскалацию в Украине.
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