Китай наконец определился по войне в Украине: что решил Си

Китаю не нужна победа РФ в войне против Украины, потому что таким образом она получит усиление, отмечает общественный деятель Валерий Пекарь.

Си Цзиньпин

Кроме того, по его словам, Китаю также не нужен и проигрыш РФ, потому что таким образом западный мир получит усиление. А еще Россия может распастись на части, некоторые из которых захотят дистанцироваться от КНР.

Именно поэтому, говорит эксперт, для Китая лучше всего тот вариант, который есть сейчас – война продолжается, но никто не побеждает. Полюс ресурсы для ведения войны иссякают.

"В то же время все боятся эскалации, и это толкает слабых в объятия Китая, а сильных заставляет совершать ошибки. В интересах Китая Россия слаба, но агрессивна; цельная, но полностью зависимая; война бесконечна, но не горяча; возможность управлять неопределенностью и лишить других такой возможности; возможность использовать Россию как таран, но оставаться за кулисами, собирая добычу", – говорит Пекарь.

То есть, говорит он, с этой точки зрения для Китая все складывается как можно лучше, ведь Россия не способна победить, но и остановиться тоже не может. Кроме того, российские союзники, вассалы и сателлиты переходят в Китай все вместе.

"США проиграют этот раунд вчистую. Европа растеряна. Весь мир понимает, с кем здесь нужно договариваться", – говорит эксперт.

По его словам, китайская стратегия по России будет сочетать постепенное получение контроля над российскими ресурсами: реальный контроль без политической ответственности, которую можно обеспечить через китайские компании и совместные проекты. Кроме того, демографическое проникновение в русские регионы. Также Китай будет устанавливать непосредственный политический контроль над отдельными регионами без вторжения путем концессий и т.д.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Си дал Путину добро на эскалацию в Украине.



