Китай наложил санкции на США: при чем здесь Тайвань

В Китае наложили санкции на три американские оборонные компании. Причина – продажа оружия Тайваню, после того, как на острове произошла инаугурация нового президента.

Китай наложил санкции на США (фото из открытых источников)

Как пишет Reuters , теперь компаниям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space&Security запретили осуществлять "импортно-экспортный" бизнес на территории Китая.

К тому же директорам всех трех компаний запрещен въезд в Китай, их разрешения на работу будут аннулированы, их статус гостя и заявки на проживание не будут одобрены. Соответствующее ограничение было объявлено представителями министерства торговли КНР.

Отмечают, что Лай Циндэ принял присягу как президент Тайваня, знаменуя начало исторического третьего термина. Он является представителем правящей на острове Демократической прогрессивной партии. Именно эта политическая сила отстояла демократию, несмотря на годы растущих угроз со стороны авторитарного Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай вмешивается в американские выборы . Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента.

"Любое вмешательство Китая в наши выборы – это то, на что мы смотрим очень внимательно. Это абсолютно неприемлемо для нас. Поэтому я хотел убедиться, что Китай снова услышит это сообщение", – заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.