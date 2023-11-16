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Китай назвал главную проблему в отношениях с США

В ходе переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена была озвучена ключевая проблема китайско-американских отношений

сегодня, 17:53
Автор:
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Марьян Ощановский
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Глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань "потенциально опасной проблемой" в отношениях между двумя странами. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет международное агентство Reuters, ссылающееся на собственный анонимный источник.

Китай назвал главную проблему в отношениях с США

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Инсайдер Reuters рассказал, что во время переговоров с Джо Байденом Си Цзиньпин назвал остров Тайвань ключевым препятствием, мешающим нормализации отношений между Китаем и США.


"Си подчеркнул, что это самая большая, потенциально опасная проблема в отношениях США и Китая", — передает издание слова анонимного источника.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай хотел бы "мирно воссоединиться" с Тайванем.

После этих слов, отмечает Reuters со ссылкой на свой источник, глава Китая назвал Байдену условия, при которых его страна может применить силу против Тайваня.

Как сообщает издание, в ответ Байден "очень четко" заявил, что США "решительно поддерживают мир и стабильность".

По информации агентства, Си Цзиньпин ответил американскому президенту, что "мир – это хорошо, но в какой-то момент нам нужно будет двигаться к более общему решению".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после переговоров Джо Байдена с Си Цзиньпином американский президент снова назвал главу КНР диктатором.

"Комментарии" также писали, что МИД Китая "решительно возразил" на слова президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин – диктатор.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/xi-told-biden-taiwan-is-biggest-most-dangerous-issue-bilateral-ties-us-official-2023-11-16/
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