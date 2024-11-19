Китай назвал страну, от которой будет зависеть быстрое окончание войны в Украине

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан заявил, что за начало войны в Украине и ее продолжение зависят от позиции США. По его словам, от Соединенных Штатов также зависит, удастся ли быстро закончить войну в Украине.

Представитель Китая при ООН Ген Шуан. Фото из открытых источников

Во время выступления на заседании Совбеза ООН, организованном по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России, представитель Китая при ООН Ген Шуан резко отреагировал на критику США, где говорилось о помощи Москве от Пекина в войне в Украине.

"Я неоднократно давал жесткие ответы на это на предыдущих встречах, и я не буду повторять это сегодня. Я просто хочу коротко отметить, что вспышка и продолжение кризиса в Украине во многом зависят от США", — сказал Шуан.

Также китайский дипломат заявил, что США имеют влияние на то, чтобы закончить российско-украинскую войну, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Удастся ли достичь быстрого прекращения огня и войны, а также достичь политического урегулирования в будущем будет в значительной степени зависеть от США", — добавил Шуан.

Недавно лидер Китая Си Цзиньпин на саммите G20 призвал лидеров избежать "последствий" на полях сражений и эскалации боевых действий, а также помочь "охладить украинский кризис и искать политическое решение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Великобритании на Совбезе ООН, где назвали единственный фактор, на который реагирует российский диктатор Владимир Путин.