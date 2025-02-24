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Китай не ожидал, что США совершит поворот в сторону России: какие следующие шаги Пекина

Китай будет поддерживать переговоры США и России по Украине, однако не ожидает альянса между Москвой и Вашингтоном.

24 февраля 2025, 12:23
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Slava Kot

С приходом в Белый дом Дональда Трампа публичная позиция США относительно войны в Украине претерпела изменения, в частности, состоялись переговоры между представителями Соединенных Штатов и России, а также начала звучать критика американского лидера в сторону президента Владимира Зеленского. Несмотря на неожиданное движение США в сторону РФ, Китай видит, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном не создаст новый альянс.

Китай не ожидал, что США совершит поворот в сторону России: какие следующие шаги Пекина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава правления Украинской Ассоциации китаеведов Вита Голод в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала о понимании Китая невозможности США разорвать союз между Москвой и Пекином, несмотря на последние заявления Дональда Трампа.

"Для Китая это, как и для Украины, и, скажем честно, для России, это было очень неожиданно – такой резкий поворот Америки в сторону России. Но китайцы понимают, что это игра в долгую, и они понимают, что Америка и Россия не найдут желаемого альянса, потому что Россия и Китай принадлежат к антизападному лагерю", — считает Голод.

По словам эксперта, Китай будет поддерживать попытки США достичь окончания войны в Украине, однако этот процесс будет проходить без резких заявлений и шагов со стороны Пекина. Вита Голод считает, что Китай ожидает, когда сможет сыграть свою роль в этом процессе.

"То есть они будут приветствовать все дипломатические усилия администрации Трампа, но они не будут делать резких шагов, резких заявлений. Они будут продолжать делать дипломатические реверансы и предлагать свою медиацию. Они понимают, что времена могут измениться и тогда они сыграют свою роль", — считает Голод.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление об изменении позиции США в отношении войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на переговоры США и России.



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Источник: https://espreso.tv/svit-povorot-ssha-v-bik-rosii-buv-neochikuvanim-dlya-kitayu-ukraini-i-samoi-rf-kitaeznavitsya-golod
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