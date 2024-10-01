Китай не считает Украину субъектной: зачем продвигает свой план мира

Инициатива "Друзья мира" создана с целью поддержки российской позиции и предусматривает территориальные уступки, отметила в эфире Freedom эксперта по Восточной Азии Наталья Плаксиенко-Бутырская.

Китай

По ее словам, под предлогом "мирных инициатив" и дипломатических усилий Китай пытается продвигать эту платформу, заявляя, что к ней могут присоединиться многие страны. Такими действиями Пекин подрывает усилия Украины по достижению справедливого мира и пытается нивелировать украинский подход.

Эксперт напомнила, что когда Украина вместе с западными партнерами призвала Китай принять участие в Саммите мира в Швейцарии, Пекин представил свой план, который стал "альтернативой" украинским инициативам. После этого представитель Китая отправился в страны Глобального Юга, чтобы найти поддержку своей "мирной инициативе".

При этом Плаксиенко-Бутырская подчеркнула, что выступающие за мир и декларирующие мирные инициативы государства должны поддерживать решения, основанные на международном праве и Уставе ООН. Однако Китай отказывается приобщиться к украинской формуле мира или Саммита, предлагая альтернативу на полях Генассамблеи ООН. Это значительно подрывает усилия Украины сделать Саммит более представительным и эффективным, добавила эксперт.

По ее словам, Китай фактически предлагает замораживать конфликт, пытаясь влиять на миротворческие процессы. Пекин, говорит она, понимает, что окончание войны России против Украины будет влиять на мировую архитектуру безопасности. Особенно если западные партнеры Украины будут более решительными в своем желании восстановить международное право и противодействовать России.

"Китаю хочется влиять на эти глобальные процессы и диктовать повестку дня в глобальных вопросах. Пекин, продвигая свой план, пытается собрать вокруг еще страны, у которых свои интересы и им по большому счету безразличны ситуации в Украине. Китай не видит субъектности Украины и считает, что это война Запада и России — якобы США диктуют Киеву, когда закончить войну", — отметила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай создал платформу для завершения войны в Украине .



