Китайская сторона выразила возмущение из-за санкций, которые Украина ввела в отношении ряда китайских компаний. В Пекине призвали Киев "исправить ошибку" и пригрозили ответными действиями в случае, если эти требования будут проигнорированы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

Санкции против Китая (фото из открытых источников)

"Китай по-прежнему выступает против односторонних санкций, не имеющих юридического обоснования в рамках международного права или одобрения Совета Безопасности ООН. Мы обращаемся к украинской стороне с требованием немедленно исправить ошибочное решение и устранить его негативные последствия", – подчеркнул дипломат.

Го Цзякунь добавил, что китайское правительство и дальше будет "твердо отстаивать законные интересы своих компаний" в международном пространстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай решительно отреагировал на новые санкции ЕС против России. 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 18 пакет санкций Евросоюза против России. В него также вошли ограничения для некоторых китайских банков, которые сотрудничали с РФ и помогали Кремлю обходить санкции. Китай резко выступил против новых санкций ЕС.

Министерство коммерции Китая (MOFCOM) прокомментировало решение ЕС ввести 18 пакет санкций против России и включить в него некоторые китайские банки.

"ЕС, игнорируя неоднократные заявления и возражения Китая, настаивал на включении некоторых китайских предприятий в санкционный список и ввел санкции против двух китайских финансовых учреждений по сфабрикованным обвинениям. Китай решительно недоволен этим шагом и решительно выступает против него", — заявил вещь.



