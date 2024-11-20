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Китай обратился к Киеву и Москве: над чем призвал совместно работать

Китай призвал Украину и РФ вместе работать над снижением стратегических рисков

20 ноября 2024, 14:13
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя применение западных дальнобойных ракет с территории Украины и обновленную ядерную доктрину России, отметил необходимость усилий со стороны Москвы и Киева для уменьшения напряженности.

Китай обратился к Киеву и Москве: над чем призвал совместно работать

Китай

"В текущей ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Важно совместно работать над деэскалацией через диалог и консультации, а также снижать стратегические риски", — заявил Линь Цзянь.

Китайский дипломат также выразил надежду на то, что все стороны конфликта будут способствовать мирному урегулированию ситуации в Украине.

По словам представителя КНР, позиция Пекина остается неизменной – Китай продолжит играть конструктивную роль в этом процессе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как заявил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Китая Си Цзиньпин, китайская сторона по-прежнему выступает против эскалации украинского конфликта и намерена способствовать прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского "кризиса" последовательна. При этом Си Цзиньпин выразил надежду, что конфликтная ситуация будет смягчаться. Он добавил, что Китай не хочет видеть распространение кризиса, эскалацию военных действий. Такие заявления прозвучали на фоне того, что Украина, якобы, ударила по территории РФ американскими ракетами. В результате Путин официально утвердил обновленную ядерную доктрину России.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что по информации разведки стран Запада, Китай начал поставлять России летальное оружие, а именно беспилотники. Впрочем, в Китае традиционно опровергли это обвинение. Там заявили, что на самом деле якобы никогда не снабжали РФ летальным оружием.




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