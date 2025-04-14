Китай обратился к Трампу: призвал его "исправить свои ошибки"

Министерство торговли Китая опубликовало новое заявление о тарифной политике президента США Дональда Трампа. Пекин обратился в Вашингтон с призывом "исправить свои ошибки", полностью отменив введенные пошлины на китайские товары.

Китай обратился к США. Фото из открытых источников

Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения тарифов для большинства стран. Однако Китай остался вне этого соглашения, что привело к усилению торговой войны и введению новых тарифов с обеих сторон. Министерство торговли Китая обратилось к Трампу с заявлением о необходимости исправить ошибки.

"Мы призываем США сделать большой шаг для исправления своих ошибок, полностью отменить ложную практику взаимных тарифов и вернуться на правильный путь взаимного уважения", — говорится в заявлении китайского ведомства.

В настоящее время США ввели общие тарифы на китайские товары на уровне 145%, а Пекин ответил контрмерами и ввел импортные пошлины в размере 125% на американскую продукцию.

После того, как тарифы Трампа повлекли за собой падение экономических индексов, администрация президента США пошла на определенные уступки. Вашингтон объявил об исключении пошлин для ряда высокотехнологичных товаров, в частности смартфонов, ноутбуков, микросхем памяти и другой электроники.

В Китае такие шаги оценили как "небольшое продвижение" со стороны США, однако подчеркнули, что исключения по отдельным товарам не решают основной проблемы торговой войны между странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мира на таможенные тарифы США от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что после того, как Трамп подвергся капитуляции, он изменил свое решение.