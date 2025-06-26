Китай обвинил НАТО во лжи: о чем идет речь

В четверг, 26 июня 2025 года, Министерство иностранных дел КНР опровергло информацию о передаче вооружений любой из сторон в войне в Украине. Представитель китайского МИД Го Цзякунь также обвинил представителей НАТО в распространении ложной информации об "обычном усилении оборонного потенциала" Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Го Цзякунь (фото из открытых источников)

Такие заявления Го прозвучали на очередном брифинге, когда его попросили прокомментировать слова Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Накануне Рютте заявил о значительном увеличении военной силы со стороны Китая и упомянул о вероятном участии Пекина в поддержке российской военной кампании против Украины.

Пекин настаивает, что занимает нейтральную позицию в войне и не снабжает оружием ни одного из участников боевых действий. Вместе с тем Китай продолжает активизировать экономическое и торговое сотрудничество с РФ, что вызывает тревогу у западных партнеров. Они предполагают, что такое взаимодействие может свидетельствовать о скрытой поддержке Москвы со стороны Пекина в ее военных операциях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай помогает России убивать украинцев . После очередной атаки "Шахедов" по Украине, в частности по Киеву, в российских ударных беспилотниках обнаружили "сердце шахедной электроники" – это специальная антенна, обеспечивающая защиту навигации "Шахеда" от украинского РЭБ. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной "Сергей Флэш").

Он разъяснил, что если антенна не обеспечивает защиту, то "Шахед" не попадет в цель. Чем больше в антенне элементов, тем условно сильнее защита.