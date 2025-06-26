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Китай обвинил НАТО во лжи: о чем идет речь

МИД Китая отрицает поставки оружия сторонам войны в Украине и обвиняет НАТО в клевете

26 июня 2025, 18:42
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Лиля Воробьева

В четверг, 26 июня 2025 года, Министерство иностранных дел КНР опровергло информацию о передаче вооружений любой из сторон в войне в Украине. Представитель китайского МИД Го Цзякунь также обвинил представителей НАТО в распространении ложной информации об "обычном усилении оборонного потенциала" Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай обвинил НАТО во лжи: о чем идет речь

Го Цзякунь (фото из открытых источников)

Такие заявления Го прозвучали на очередном брифинге, когда его попросили прокомментировать слова Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Накануне Рютте заявил о значительном увеличении военной силы со стороны Китая и упомянул о вероятном участии Пекина в поддержке российской военной кампании против Украины.

Пекин настаивает, что занимает нейтральную позицию в войне и не снабжает оружием ни одного из участников боевых действий. Вместе с тем Китай продолжает активизировать экономическое и торговое сотрудничество с РФ, что вызывает тревогу у западных партнеров. Они предполагают, что такое взаимодействие может свидетельствовать о скрытой поддержке Москвы со стороны Пекина в ее военных операциях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай помогает России убивать украинцев . После очередной атаки "Шахедов" по Украине, в частности по Киеву, в российских ударных беспилотниках обнаружили "сердце шахедной электроники" – это специальная антенна, обеспечивающая защиту навигации "Шахеда" от украинского РЭБ. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (позывной "Сергей Флэш").

Он разъяснил, что если антенна не обеспечивает защиту, то "Шахед" не попадет в цель. Чем больше в антенне элементов, тем условно сильнее защита.



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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/china-never-supplied-weapons-parties-ukraine-war-foreign-ministry-says-2025-06-26/
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