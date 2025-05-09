Китай окончательно снял интригу: что заявил Си о войне в Украине

Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию относительно войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление лидера Китая

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В совместном заявлении после переговоров лидеры Китая и России отметили, что конфликт в Украине может быть урегулирован "только путем устранения его первопричин".

Эта формулировка четко повторяет ключевые месседжи Кремля, которыми путинский режим оправдывает развязывание полномасштабной войны – в частности, "угрозу расширения НАТО", "дискриминацию русскоязычных", а также притеснения русского языка, культуры и СМИ в Украине.

"Участие Си, а также совместное заявление, которое согласовывает позицию Китая с российским видением конфликта – предоставляет Путину важную поддержку на фоне давления со стороны США с требованием прекратить войну", – говорится в публикации.

Си также обратил внимание, что Россия и Китай должны быть "настоящими стальными друзьями, закаленными в сотни испытаний".

Кроме того, Си и Путин пообещали усилить координацию во всех сферах, в частности в военной, и "решительно противодействовать курсу Вашингтона на двойное сдерживание" Китая и России. Лидеры также засвидетельствовали намерение лично контролировать ключевые направления сотрудничества и добиваться роста объемов торговли и инвестиций до 2030 года.

Авторы публикации отмечают, Си Цзиньпин и Путин встречались десятки раз и подписали "безграничное партнерство" в феврале 2022 года – менее, чем за три недели до того, как Путин направил свои войска в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал Москве экономическую поддержку, которая помогла ей справиться с западными санкциями.

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