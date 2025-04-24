Китай опроверг ложь Трампа по поводу переговоров

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об активных переговорах о тарифах между Пекином и Вашингтоном, на самом деле такой диалог не ведется. По его словам, США не проводили с Китаем никаких консультаций по вопросу пошлин.

Го Цзякунь. Фото: CCTV

Го Цзякунь во время брифинга ответил на вопрос журналистов, который спросил, ведутся ли переговоры с США и как близко Пекин и Вашингтон к соглашению по тарифам. Однако спикер МИД Китая опроверг слова Трампа об активных переговорах США и КНР.

"Это все фейковые новости", — ответил Го Цзякунь.

По его словам, Китай не против диалога, однако первый шаг должны сделать США, обострившие торговую войну, подняв пошлины.

"Китай и США не проводили консультаций или переговоров по вопросу тарифов, не говоря уже о достижении соглашения. Эта тарифная война была инициирована Соединенными Штатами. Позиция Китая последовательна и четка: если вы хотите воевать, мы будем сражаться до конца; если вы хотите поговорить, дверь открыта", — передает слова китайского дипломата издания The Paper.

Напомним, что в Белом доме заявили о переговорах между Китаем и США по тарифам, а Трамп сказал, что диалог происходит "ежедневно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп признал поражение перед Китаем и сдал назад. Несмотря на резкие угрозы еще больше повысить пошлины для КНР, теперь президент Соединенных Штатов собирается снизить тарифы для Китая.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на вызов МИД Украины китайского посла из-за сотрудничества с РФ, а именно участия китайских компаний в изготовлении оружия для россиян.