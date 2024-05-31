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Китай отклонил приглашение Киева по участию в саммите мира: появились причины

Источники Reuters подтверждают, что Китай отказался от участия в саммите мира

сегодня, 10:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Китай отклонил приглашение Киева по участию в саммите мира: появились причины

Китай. Фото: из открытых источников

Сразу три проинформированных источника издания сообщили, что официальный Пекин отклонил приглашение, потому что не были выполнены условия участия.                                                                                                                                                                                                           

На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди условий, которые не были выполнены, — признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не оставляет попыток сорвать саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз "завел пластинку", что Китай якобы больше всего подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать и Москва, и Киев. Умалчивая при этом, что Китай всячески помогает России, за что не раз получил жесткую критику со стороны США. В свою очередь, Украина дает понять, что сорвать саммит мира, к которому готовы присоединиться почти 100 государств и международных организаций, стране-агрессору не удастся. Что может продемонстрировать саммит, что важно делать до и после него, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли смысл в проведении саммита мира: что важно уже сейчас.




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Источник: https://www.reuters.com/world/china-will-not-join-swiss-peace-conference-ukraine-sources-say-2024-05-31/
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