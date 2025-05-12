Китай отреагировал на 30-дневное перемирие Украины для Путина

В МИД Китая заявили, что поддерживают совместную инициативу Украины и Европы относительно 30-дневного режима прекращения огня, предложенного российскому диктатору Владимиру Путину. В КНР подчеркивают, что поддерживают все усилия, направленные на окончание войны.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Спикер МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга ответил на вопрос об объявлении Владимиром Зеленским, другими лидерами Европы и США режима прекращения огня на 30 дней для Путина. Представитель дипломатического ведомства заявил, что Китай поддерживает все инициативы по решению "украинского кризиса", в том числе и эту.

"О "украинском кризисе" позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", — сказал Линь.

В МИД Китая считают, что между враждующими сторонами нужно продолжать переговоры, чтобы достичь мирного соглашения об окончании "украинского кризиса", которое удовлетворило бы все стороны.

"Мы всегда считали и продолжаем настаивать на том, что единственным жизнеспособным выходом из "кризиса" является диалог и переговоры", — добавил представитель МИД КНР.

Что касается слов Трампа о необходимости Китая быть более вовлеченным в решение войны в Украине, то в Китае ответили готовностью сотрудничать "в решении "кризиса" и достижении долгосрочного мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Китае ответили на предупреждение Зеленского о визите в Москву на 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на предложение Путина по поводу переговоров в Стамбуле. По словам президента, это "хороший знак" от россиян.