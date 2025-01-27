Китай отреагировал на новую версию ЦРУ о том, что Covid-19 вытек из лаборатории

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Лиля Воробьева
В Министерстве иностранных дел Китая отвергли утверждение ЦРУ о возможной утечке Covid-19 из лаборатории в Ухане, назвав эту версию крайне маловероятной. Такое заявление сделала представитель МИД Китая Мао Нин во время официального брифинга.
Мао Нин (фото из открытых источников)
Также спикер призвала США прекратить политизацию вопроса происхождения коронавируса, подчеркнув, что обвинения в адрес других стран лишь усложняют ситуацию. Она добавила, что США должны реагировать на обоснованные опасения международного сообщества, сотрудничать с ВОЗ в предоставлении данных о ранних случаях Covid-19 и развеять сомнения, связанные с деятельностью их биологических лабораторий.
"США должны дать ответственное объяснение мировому сообществу", — подытожила Мао Нин.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай отреагировал на намерения Трампа завершить войну в Украине. Официальный Пекин положительно оценивает стремление администрации Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине и заявляет о готовности к диалогу с США, отмечая, что единственным путем разрешения конфликта остаются переговоры.
По ее словам, Китай готов к диалогу с другими странами, чтобы добиться переговоров и разрешить "конфликт".
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