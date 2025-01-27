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Китай отреагировал на новую версию ЦРУ о том, что Covid-19 вытек из лаборатории

Пресс-секретарь МИД призвала США «прекратить политизировать и инструментализировать вопрос поиска происхождения коронавируса»

27 января 2025, 19:35
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Лиля Воробьева

В Министерстве иностранных дел Китая отвергли утверждение ЦРУ о возможной утечке Covid-19 из лаборатории в Ухане, назвав эту версию крайне маловероятной. Такое заявление сделала представитель МИД Китая Мао Нин во время официального брифинга.

Китай отреагировал на новую версию ЦРУ о том, что Covid-19 вытек из лаборатории

Мао Нин (фото из открытых источников)

"Версия об утечке из лаборатории крайне маловероятно — это авторитетный научный вывод, который сделала совместная экспертная группа Китая и ВОЗ. Этот вывод базируется на визитах в соответствующие лаборатории в Ухане и подробных обменах с учеными, широко признанным международным и научным сообществом", — отметила Мао Нин.

Также спикер призвала США прекратить политизацию вопроса происхождения коронавируса, подчеркнув, что обвинения в адрес других стран лишь усложняют ситуацию. Она добавила, что США должны реагировать на обоснованные опасения международного сообщества, сотрудничать с ВОЗ в предоставлении данных о ранних случаях Covid-19 и развеять сомнения, связанные с деятельностью их биологических лабораторий.

"США должны дать ответственное объяснение мировому сообществу", — подытожила Мао Нин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай отреагировал на намерения Трампа завершить войну в Украине. Официальный Пекин положительно оценивает стремление администрации Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну в Украине и заявляет о готовности к диалогу с США, отмечая, что единственным путем разрешения конфликта остаются переговоры.

По ее словам, Китай готов к диалогу с другими странами, чтобы добиться переговоров и разрешить "конфликт".

Мао Нин не подтвердила, но и не опровергла информацию Трампа о том, что он 17 января в телефонном разговоре с главой КНР Си Цзиньпином обсуждал завершение войны.



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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202501/t20250127_11546757.shtml
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