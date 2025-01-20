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Китай отреагировал на обвинения в помощи России в войне против Украины

Китай отрицает помощь России в войне против Украины и критикует США.

сегодня, 12:35
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Автор:
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Slava Kot

Представитель Китая в ООН Ген Шуан отреагировал на заявления США, что КНР помогает России на войне в Украине. По его словам, сообщения американских политиков это ложные нарративы для дискредитации Китая.

Китай отреагировал на обвинения в помощи России в войне против Украины

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Фото: AFP

Китайский дипломат Ген Шуан выступил на брифинге в Совбезе ООН по Украине и заявил, что озвученные заявления со стороны США неправдивы.

"Если бы Китай действительно обеспечивал военные поставки России, ситуация на поле боя была бы не такой, как сейчас", — сказал Шуан.

По его словам, США распространяет "ложные нарративы, чтобы дискредитировать Китай", состоящие из трех основных пунктов:

  • Китай обеспечивает Россию военными поставками;
  • Китай обеспечивает политическое прикрытие России;
  • Если бы Китай не поддерживал Россию, война давно закончилась бы.

"Все эти три пункта — полное вранье. На предыдущих встречах я много раз отвечал на ошибки США", — сказал Шуан и добавил, что такие слова от США "совершенно недопустимо" озвучивать.

По его словам, Китай отмечает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также использует "челночную дипломатию" и создал группу "Друзей мира", чтобы закончить войну в Украине.

В результате Ген Шуан обвинил США, которые, по его словам, использовали войну в Украине для продвижения своей геополитической стратегии. И добавил, что от России и Украины появляются сообщения о заинтересованности в переговорах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на пленных КНДР в Курской области.



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Источник: https://www.globaltimes.cn/page/202501/1327080.shtml
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