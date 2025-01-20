Китай отреагировал на обвинения в помощи России в войне против Украины

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Slava Kot
Представитель Китая в ООН Ген Шуан отреагировал на заявления США, что КНР помогает России на войне в Украине. По его словам, сообщения американских политиков это ложные нарративы для дискредитации Китая.
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан. Фото: AFP
Китайский дипломат Ген Шуан выступил на брифинге в Совбезе ООН по Украине и заявил, что озвученные заявления со стороны США неправдивы.
По его словам, США распространяет "ложные нарративы, чтобы дискредитировать Китай", состоящие из трех основных пунктов:
По его словам, Китай отмечает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также использует "челночную дипломатию" и создал группу "Друзей мира", чтобы закончить войну в Украине.
В результате Ген Шуан обвинил США, которые, по его словам, использовали войну в Украине для продвижения своей геополитической стратегии. И добавил, что от России и Украины появляются сообщения о заинтересованности в переговорах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на пленных КНДР в Курской области.
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