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Китай отреагировал на переговоры США и России: сделал заявление об Украине

Реакция Китая на переговоры России и США по поводу войны в Украине.

18 февраля 2025, 13:42
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Автор:
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Slava Kot

18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между представителями Путина и Трампа по поводу войны в Украине. На начало переговоров отреагировал Китай, призвавший привлечь к переговорам все стороны, в том числе и Украину.

Китай отреагировал на переговоры США и России: сделал заявление об Украине

Го Цзякунь. Фото: CCTV

Как сообщает CNN, представитель МИД КНР Го Цзякунь выразил надежду, что "все стороны" войны в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, несмотря на то, что в Саудовской Аравии войну в Украине обсуждают только представители США и России, а Украина и европейские партнеры не были приглашены для участия в переговорах.

"Китай ожидает, что все привлеченные и заинтересованные стороны своевременно присоединятся к переговорному процессу", — заявил Цзякунь.

По его словам, Китай продолжает поддерживать идею дипломатического окончания войны через процесс переговоров.

"Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус на переговорах, достигнутый между Соединенными Штатами и Россией", – добавил Цзякунь.

Напомним, что Китай активно позиционирует себя как потенциального мирного посредника по поводу войны в Украине и выдвигает собственное нечетко сформулированное предложение по урегулированию конфликта. Однако Китай продолжает сохранять сильные экономические связи с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины. Оказалось, что это якобы из-за страха перед США.

Также "Комментарии" писали, что Китай может отправить миротворцев в Украину. Озвучены ключевые условия, заключающиеся в прекращении огня и участии других стран в миротворческой миссии.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-russia-ukraine-02-18-25#cm7a812hy001z3b6mwb778n6e
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