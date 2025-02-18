Китай отреагировал на переговоры США и России: сделал заявление об Украине

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Slava Kot
18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между представителями Путина и Трампа по поводу войны в Украине. На начало переговоров отреагировал Китай, призвавший привлечь к переговорам все стороны, в том числе и Украину.
Го Цзякунь. Фото: CCTV
Как сообщает CNN, представитель МИД КНР Го Цзякунь выразил надежду, что "все стороны" войны в Украине соберутся вместе для мирных переговоров, несмотря на то, что в Саудовской Аравии войну в Украине обсуждают только представители США и России, а Украина и европейские партнеры не были приглашены для участия в переговорах.
По его словам, Китай продолжает поддерживать идею дипломатического окончания войны через процесс переговоров.
Напомним, что Китай активно позиционирует себя как потенциального мирного посредника по поводу войны в Украине и выдвигает собственное нечетко сформулированное предложение по урегулированию конфликта. Однако Китай продолжает сохранять сильные экономические связи с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины. Оказалось, что это якобы из-за страха перед США.
Также "Комментарии" писали, что Китай может отправить миротворцев в Украину. Озвучены ключевые условия, заключающиеся в прекращении огня и участии других стран в миротворческой миссии.
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