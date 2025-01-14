Китай отреагировал на пленных КНДР в Курской области

В МИД Китая ответили на вопросы относительно информации о первых пленных солдатах из Северной Кореи, воюющих на стороне России в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Го Цзякунь. Фото: CCTV

Спикер МИД Китая Го Цзякунь во время пресс-конференции ответил на вопросы корреспондента украинского издания о случаях взятия в плен северокорейских военных на войне в Украине.

"Я не знаком с тем, о чем вы упомянули", — сказал Го, несмотря на то, что информацию о взятии в плен солдат КНДР подтвердила украинская и южнокорейская разведка.

Далее представитель МИД КНР продолжил говорить, что Пекин занимает "последовательную и четкую" позицию по войне России против Украины, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Мы надеемся, что все стороны конфликта будут делать все необходимое для деэскалации и будут стремиться к политическому урегулированию", — подытожил Го Цзякунь.

Как указывает "Укринформ", в Китае государственные СМИ не сообщали о том, что Украина захватила в плен первых солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне России в Курской области. Однако ведущие мировые СМИ публиковали материалы о пленных северокорейских военных, а также заявление Зеленского, который согласен обменять солдат КНДР на украинцев, попавших в плен в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на военное сотрудничество России и Северной Кореи, в частности, отправку войск КНДР на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай озабочен из-за сближения России с КНДР, которая может начать новую войну.