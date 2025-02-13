Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным об Украине

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу возможности начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

13 февраля во время пресс-конференции МИД Китая Го Цзякунь ответил на вопросы СМИ о войне в Украине и диалоге между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Китайский дипломат заявил, что Пекин поддерживает мирные переговоры для окончания войны в Украине.

"Мы заметили соответствующие сообщения. Россия и Соединенные Штаты являются влиятельными крупными странами. Единственный жизнеспособный способ разрешения кризиса на котором всегда настаивал Китай, на убеждении мира и содействии переговорам. Со второго дня конфликта глава КНР Си Цзиньпин предложил искать политическое разрешение спора путем диалога", — сказал Цзякунь.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай будет играть "конструктивную роль" в решении "кризиса" – так в Китае называют войну России против Украины.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса, и будет продолжать поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического разрешения кризиса", — добавил Цзякунь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев плохие новости для Европы. Путин "не заинтересован" в окончании войны и не пойдет на уступки.

Также "Комментарии" писали о трех сценариях окончания войны в Украине, которые появились после разговора Трампа и Путина.