Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным об Украине

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Slava Kot
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу возможности начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.
Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
13 февраля во время пресс-конференции МИД Китая Го Цзякунь ответил на вопросы СМИ о войне в Украине и диалоге между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Китайский дипломат заявил, что Пекин поддерживает мирные переговоры для окончания войны в Украине.
Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай будет играть "конструктивную роль" в решении "кризиса" – так в Китае называют войну России против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев плохие новости для Европы. Путин "не заинтересован" в окончании войны и не пойдет на уступки.
Также "Комментарии" писали о трех сценариях окончания войны в Украине, которые появились после разговора Трампа и Путина.
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