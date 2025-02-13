logo

BTC/USD

95878.63

ETH/USD

2634.99

LTC/USD

119.70

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным об Украине

Китай поддерживает усилия Трампа окончить войну в Украине путем мирных переговоров.

сегодня, 13:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу возможности начала мирных переговоров об окончании войны в Украине.

Китай отреагировал на разговор Трампа с Путиным об Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

13 февраля во время пресс-конференции МИД Китая Го Цзякунь ответил на вопросы СМИ о войне в Украине и диалоге между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Китайский дипломат заявил, что Пекин поддерживает мирные переговоры для окончания войны в Украине.

"Мы заметили соответствующие сообщения. Россия и Соединенные Штаты являются влиятельными крупными странами. Единственный жизнеспособный способ разрешения кризиса на котором всегда настаивал Китай, на убеждении мира и содействии переговорам. Со второго дня конфликта глава КНР Си Цзиньпин предложил искать политическое разрешение спора путем диалога", — сказал Цзякунь.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Китай будет играть "конструктивную роль" в решении "кризиса" – так в Китае называют войну России против Украины.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса, и будет продолжать поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического разрешения кризиса", — добавил Цзякунь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев плохие новости для Европы. Путин "не заинтересован" в окончании войны и не пойдет на уступки.

Также "Комментарии" писали о трех сценариях окончания войны в Украине, которые появились после разговора Трампа и Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ctee.com.tw/news/20250213701730-430801
Теги:

Новости

Все новости