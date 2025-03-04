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Китай отреагировал на ссору Трампа с Зеленским

Китай прокомментировал перепалку президентов США и Украины в Белом доме

4 марта 2025, 00:10
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Марьян Ощановский

МИД КНР отреагировал на ссору президентов Украины и США.

Китай отреагировал на ссору Трампа с Зеленским

Пекин отреагировал на перепалку. Фото из открытых источников

Официальный спикер МИД Китая Линь Цзянь по просьбе прокомментировать перепалку между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме и последующие заявления президента США заявил, что в Пекине "обратили внимание на эти события".

"Китайская сторона и дальше будет прилагать усилия для содействия политическому урегулированию украинского кризиса и достижению мира", – сказал Линь Цзянь.

Профессор международной политики Фуданского государственного университета (Шанхай) Шэнь Й в статье для издания Guancha изложил теорию, что Владимир Зеленский якобы умышленно устроил публичную ссору, чтобы показать, что руководители США ничего не знают о войне в Украине и таким образом дискредитировать их.

Он считает, что ссора президентов показала, что "те, кто цепляется за США, сталкиваются с большими рисками и умрут жалкой смертью".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает следовать за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и критиковать его позицию. После визита Зеленского в США и спора, который произошел в Белом доме, Трамп отметил, что президент Украины не готов к миру. В своей социальной сети Truth Social Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что до конца войны с Россией "очень далеко".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, 3 марта проведет важную встречу, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие действия по войне в Украине, в частности, возможно прекращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Как сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники, Трамп и его администрация усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского после их напряженного разговора в Белом доме.



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Источник: https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202503/t20250303_11567417.shtml
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