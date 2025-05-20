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Китай отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа: какое решение поддержал

Китай поддержал решение о прямом диалоге между Украиной и Россией ради окончания войны.

сегодня, 11:27
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Slava Kot

Китай заявил, что поддерживает прямые переговоры Украины и России, направленные на достижение мира. В КНР отметили, что диалог между странами может закончиться мирным соглашением, которое будет приемлемо для всех сторон.

Китай отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа: какое решение поддержал

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

После двухчасового разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп объявил, что будут начаты "немедленные" мирные переговоры. Эти заявления прокомментировали в МИДе Китая, который поддержал переговоры между странами.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира. Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной и выступает за политическое урегулирование кризиса", – заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

По словам Нин, переговоры могут покончить с войной в Украине и обеспечить долгосрочный мир.

"Есть надежда, что заинтересованные стороны продолжат диалог и переговоры, чтобы достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", – сказала Мао.

Трамп назвал двухчасовой разговор с Путиным прорывом и началом для прямых переговоров, тогда как российский диктатор заявил, что готов работать с Киевом над меморандумом о прекращении войны, которую начала Россия, но настаивает на компромиссах с обеих сторон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского объяснили ситуацию после переговоров Трампа и Путина. Изменилось ли что-то для Украины, России, Европы и Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали о том, почему Украина попала в безвыходную ситуацию после разговора Трампа с Путиным. Как теперь будет развиваться ситуация по поводу попыток закончить войну в Украине.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/may/20/russia-ukraine-vladimir-putin-volodymyr-zelenskyy-donald-trump-war-news-live-updates
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