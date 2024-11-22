Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине

21 ноября Россия нанесла удар новой баллистической ракетой по Днепру. Китай отреагировал на усиление эскалации призвал к "сдержанности" и "спокойствию" в войне России против Украины.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга прокомментировал использование Россией баллистической ракеты для удара по Украине. По его словам, нужно через диалог достигать прекращения огня.

"Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, работать над деэскалацией ситуации путем диалога и консультаций, а также создать условия для скорейшего прекращения огня", — заявил представитель МИД Линь Цзянь.

Также МИД Китая в очередной раз повторил позицию КНР по поводу войны в Украине.

"Позиция Китая по украинскому вопросу была последовательной и четкой, выступая за разрешение кризиса политическими средствами и избегая эскалации ситуации", — сказал Линь.

Напомним, что 21 ноября Россия нанесла удар баллистической ракетой по Днепру. После запуска ракеты российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине имеет признаки "глобального" конфликта и пригрозил возможностью ударов по западным странам. Также он заявил, что Россия нанесла удар новой экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Украина же указывает, что Россия атаковала межконтинентальной баллистической ракетой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине. В КНР заявили, что Пекин уважает территориальную целостность стран и их суверенитет, а окончание войны в Украине должно быть решено дипломатически.

Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на новую баллистическую ракету РФ, которая ударила по Украине.