Китай отреагировал на угрозы Трампа

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Slava Kot
Представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в США на товары из Китая. По ее словам, торговая война между Китаем и США не покажет победителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников
Мао Нин выступила на брифинге, где озвучила реакцию Китая на возможное повышение пошлин на китайские товары со стороны Дональда Трампа.
Как пояснила китайская дипломатка, если Вашингтон выполнит свои угрозы увеличить тарифы пошлин для Китая, то получит ответные контрмеры от Пекина.
Дональд Трамп в первый президентский срок критиковал дисбаланс в двусторонней торговле между США и Китаем. Трамп ввел пошлины на китайские товары, однако проблема не была решена, а между странами обострились дипломатические отношения, которые получили название "торговая война". После победы в 2024 году Трамп пообещал увеличить пошлины на товары из Китая с 1 февраля. По словам президента США, он планирует таким образом заставить Пекин противодействовать торговле наркотиками, поступающими контрабандой из Китая в Соединенные Штаты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил часть России.
Также "Комментарии" писали, что Медведев прокомментировал инаугурацию Трампа словами о Китае и России.
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