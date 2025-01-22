Китай отреагировал на угрозы Трампа

Представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в США на товары из Китая. По ее словам, торговая война между Китаем и США не покажет победителей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Мао Нин выступила на брифинге, где озвучила реакцию Китая на возможное повышение пошлин на китайские товары со стороны Дональда Трампа.

"Мы всегда отмечали, что в торговой или тарифной войне победителей не будет", — сказала спикер КНР.

Как пояснила китайская дипломатка, если Вашингтон выполнит свои угрозы увеличить тарифы пошлин для Китая, то получит ответные контрмеры от Пекина.

"Китай всегда твердо отстаивал и защищал свои национальные интересы и готов делать это и дальше", — добавила Мао Нин.

Дональд Трамп в первый президентский срок критиковал дисбаланс в двусторонней торговле между США и Китаем. Трамп ввел пошлины на китайские товары, однако проблема не была решена, а между странами обострились дипломатические отношения, которые получили название "торговая война". После победы в 2024 году Трамп пообещал увеличить пошлины на товары из Китая с 1 февраля. По словам президента США, он планирует таким образом заставить Пекин противодействовать торговле наркотиками, поступающими контрабандой из Китая в Соединенные Штаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил часть России.

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