Китай отреагировал на усиление конфликта между Ираном и Израилем

Представитель МИД Китая Го Цзякунь отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. По его словам, КНР поддерживает связь с обеими странами и работает над тем, чтобы снизить уровень эскалации в регионе.

Го Цзякунь. Фото: CCTV

Го Цзякунь во время пресс-конференции с журналистами получил несколько вопросов по ситуации на Ближнем Востоке. Спикера МИД Китая спросили, рискует ли конфликт перерасти в региональную войну, после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.

"Мы призываем все стороны принять немедленные меры для скорейшей деэскалации ситуации, предотвращения усиления нестабильности в регионе и создания условий для возвращения на правильный путь решения проблем путем диалога и переговоров", — сказал Го.

По его словам, в случае расширения конфликта первыми странами, которые пострадают от него, станут государства Ближнего Востока. Китайский дипломат считает, что сила не может принести продолжительного мира, а любой международный спор следует решать путем диалога и консультаций, только придерживаясь концепции общей безопасности.

Также Го Цзякунь ответил, может ли Иран достичь ядерного соглашения.

"О перспективах переговоров по иранской ядерной программе, о которых вы упомянули, я хочу подчеркнуть, что Китай всегда выступал за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами", — добавил Го.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу Пакистана на Израиль.

Также "Комментарии" писали, что союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами.