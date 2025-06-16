Китай отреагировал на усиление конфликта между Ираном и Израилем

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Slava Kot
Представитель МИД Китая Го Цзякунь отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. По его словам, КНР поддерживает связь с обеими странами и работает над тем, чтобы снизить уровень эскалации в регионе.
Го Цзякунь. Фото: CCTV
Го Цзякунь во время пресс-конференции с журналистами получил несколько вопросов по ситуации на Ближнем Востоке. Спикера МИД Китая спросили, рискует ли конфликт перерасти в региональную войну, после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.
По его словам, в случае расширения конфликта первыми странами, которые пострадают от него, станут государства Ближнего Востока. Китайский дипломат считает, что сила не может принести продолжительного мира, а любой международный спор следует решать путем диалога и консультаций, только придерживаясь концепции общей безопасности.
Также Го Цзякунь ответил, может ли Иран достичь ядерного соглашения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу Пакистана на Израиль.
Также "Комментарии" писали, что союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами.
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