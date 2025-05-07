Китай отреагировал на военные действия Индии и Пакистана

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном. В КНР выразили обеспокоенность по поводу начала военной операции и призвали к миру.
Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников
В ночь на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану, а Исламабад атаковал ответные индийские территории. Китай отреагировал на решение Индии начать военную операцию и призвал к воздержанию во избежание дальнейшего обострения ситуации.
Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад готов воздержаться от военной эскалации, если Индия прекратит агрессию. В Дели пока не ответили.
Как указывает Reuters со ссылкой на главу ВС Пакистана, из-за ударов Индии были убиты 26 человек, еще 46 получили ранения. В индийской полиции заявили о гибели семи человек и 35 раненых.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента США Дональда Трампа на атаку Индии по Пакистану.
Также "Комментарии" писали, что Пакистан в кризисе из-за поставок оружия Украине на фоне обострения конфликта с Индией. Исламабад продал оружие и столкнулся в его дефицитом.
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