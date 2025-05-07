Китай отреагировал на военные действия Индии и Пакистана

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном. В КНР выразили обеспокоенность по поводу начала военной операции и призвали к миру.

Спикер МИД Китая Линь Цзянь. Фото из открытых источников

В ночь на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану, а Исламабад атаковал ответные индийские территории. Китай отреагировал на решение Индии начать военную операцию и призвал к воздержанию во избежание дальнейшего обострения ситуации.

"Китай считает военную операцию Индии, совершенную рано утром, такую, что вызывает сожаление. Мы обеспокоены текущей ситуацией. Индия и Пакистан есть и всегда будут соседями друг друга. Они также соседствуют с Китаем. Китай выступает против всех форм терроризма. Мы призываем обе стороны действовать в общих интересах мира и стабильности, сохранять действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию", — говорится в заявлении МИД Китая.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад готов воздержаться от военной эскалации, если Индия прекратит агрессию. В Дели пока не ответили.

Как указывает Reuters со ссылкой на главу ВС Пакистана, из-за ударов Индии были убиты 26 человек, еще 46 получили ранения. В индийской полиции заявили о гибели семи человек и 35 раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции президента США Дональда Трампа на атаку Индии по Пакистану.

Также "Комментарии" писали, что Пакистан в кризисе из-за поставок оружия Украине на фоне обострения конфликта с Индией. Исламабад продал оружие и столкнулся в его дефицитом.