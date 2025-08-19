Китай отреагировал на встречу Зеленского и Трампа: что предлагает

В Китае после встречи президентов Украины и США заявили, что выступают за политическое урегулирование российской войны против Украины и предлагают прилагать максимум усилий по установлению устойчивого мира. Такое заявление сделала представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом разрешения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины – ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", – отметила спикер МИД Китая.

Мао Нин отметила, что позиция официального Пекина по этому вопросу является "последовательной и четкой".

"Мы будем продолжать содействовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса (российской войны против Украины – ред.)", – подытожила Мао.

Интересно отметить, что перед саммитом в Вашингтоне та же пресс-секретарь МИД КНР выразила надежду, что все стороны, вовлеченные в войну между Россией и Украиной, присоединятся к переговорам с целью выработки условий для долгосрочного мира и заключения соглашения, которое будет приемлемым для каждой из сторон.

"Мы надеемся, что все заинтересованные участники и привлеченные стороны примут участие в мирных переговорах и выработке условий долгосрочного мира, чтобы соглашение было принято всеми сторонами", — отметила Мао, комментируя запланированную встречу президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

