logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Китай отреагировал на встречу Зеленского и Трампа: что предлагает
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай отреагировал на встречу Зеленского и Трампа: что предлагает

В Китае подчеркнули, что поддерживают все усилия по миру в Украине

19 августа 2025, 14:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Китае после встречи президентов Украины и США заявили, что выступают за политическое урегулирование российской войны против Украины и предлагают прилагать максимум усилий по установлению устойчивого мира. Такое заявление сделала представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай отреагировал на встречу Зеленского и Трампа: что предлагает

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом разрешения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины – ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", – отметила спикер МИД Китая.

Мао Нин отметила, что позиция официального Пекина по этому вопросу является "последовательной и четкой".

"Мы будем продолжать содействовать мирным переговорам и политическому завершению кризиса (российской войны против Украины – ред.)", – подытожила Мао.

Интересно отметить, что перед саммитом в Вашингтоне та же пресс-секретарь МИД КНР выразила надежду, что все стороны, вовлеченные в войну между Россией и Украиной, присоединятся к переговорам с целью выработки условий для долгосрочного мира и заключения соглашения, которое будет приемлемым для каждой из сторон.

"Мы надеемся, что все заинтересованные участники и привлеченные стороны примут участие в мирных переговорах и выработке условий долгосрочного мира, чтобы соглашение было принято всеми сторонами", — отметила Мао, комментируя запланированную встречу президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Читайте на портале "Комментарии" — нефтеперерабатывающие заводы в Китае активно покупают российскую нефть, воспользовавшись возможностью получить нефтепродукты по сниженным ценам, которые Индия отказалась закупать из-за давления Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4027224-kitaj-pro-zustric-zelenskogo-z-trampom-pidtrimuemo-vsi-zusilla-dla-dosagnenna-miru.html?fbclid=IwY2xjawMRHoRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxQng3SXZpN3lHOXFweXc3AR6ykE8GwKgprGFwfbXDgL7ZnlBcGxi6Yp18W_3TRR11tdcUSKU74
Теги:

Новости

Все новости