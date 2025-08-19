Китай отреагировал на встречу Зеленского и Трампа: что предлагает

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Китае после встречи президентов Украины и США заявили, что выступают за политическое урегулирование российской войны против Украины и предлагают прилагать максимум усилий по установлению устойчивого мира. Такое заявление сделала представитель МИД КНР Мао Нин.
Китай. Фото: из открытых источников
Мао Нин отметила, что позиция официального Пекина по этому вопросу является "последовательной и четкой".
Интересно отметить, что перед саммитом в Вашингтоне та же пресс-секретарь МИД КНР выразила надежду, что все стороны, вовлеченные в войну между Россией и Украиной, присоединятся к переговорам с целью выработки условий для долгосрочного мира и заключения соглашения, которое будет приемлемым для каждой из сторон.
Читайте на портале "Комментарии" — нефтеперерабатывающие заводы в Китае активно покупают российскую нефть, воспользовавшись возможностью получить нефтепродукты по сниженным ценам, которые Индия отказалась закупать из-за давления Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.