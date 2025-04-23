Китай отреагировал на вызов МИД Украины китайского посла из-за сотрудничества с РФ

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая Ма Шенкуня по участию китайских солдат в войне на стороне России, а также сотрудничестве компаний КНР с военно-промышленным комплексом РФ. Китай отреагировал на заявления Украины, назвав их "необоснованными".

Го Цзякунь. Фото: CCTV

Спикер МИД Китая Го Цзякунь отреагировал на вызов китайского посла украинским дипломатическим ведомством. По его словам, действия Украины вызвали серьезную обеспокоенность у Китая к причастности китайских компаний к производству оружия для России.

"Мы уже четко изложили позицию Китая по соответствующим вопросам. Китай твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций", — сказал Цзякунь.

Владимир Зеленский заявил, что китайские компании сотрудничают с российскими в сфере военно-промышленного комплекса. Спецслужбы Украины передали Китаю доказательства подобных фактов, а дипломаты призвали Пекин не поддерживать Россию в войне против Украины.

Несмотря на то, что Китай отверг заявления, МИД Украины пригласил китайского посла Ма Шенкуня для объяснения позиции КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который озвучил количество воюющих в рядах российской армии китайских солдат на войне в Украине. Линь Цзянь призвал твердо понимать роль Китая в войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что МИД КНР озвучило позицию по участию граждан Китая в войне в Украине. В ведомстве заявили, что призвали граждан Китая воздержаться от поездок в Россию или Украину, а также не участвовать в боевых действиях.