Китай отреагировал на взятие в плен их солдат на фронте в Украине

Украинские военные взяли в плен китайских солдат, воевавших на стороне РФ на фронте. Официальный Пекин впервые отреагировал. Позицию Китая озвучил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Китай. Фото: из открытых источников

Министерство иностранных дел Китая в своем заявлении сообщило, что в настоящее время оно "выясняет ситуацию" с Украиной.

Кроме того, в китайском министерстве напомнили, что оно всегда просило своих граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта и не вмешиваться в него.

"Правительство Китая всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооруженного конфликта, избегать вовлеченности в любой форме, в том числе воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон", – говорится в сообщении МИД КНР.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных.

"Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта гораздо больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", – отметил глава государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – китайские военнослужащие, впервые взятые в плен Вооруженными силами Украины, попали в руки бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщила пресс-служба указанной бригады.



