Китай отреагировал на взятие в плен их солдат на фронте в Украине

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Кравцев Сергей
Украинские военные взяли в плен китайских солдат, воевавших на стороне РФ на фронте. Официальный Пекин впервые отреагировал. Позицию Китая озвучил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай. Фото: из открытых источников
Министерство иностранных дел Китая в своем заявлении сообщило, что в настоящее время оно "выясняет ситуацию" с Украиной.
Кроме того, в китайском министерстве напомнили, что оно всегда просило своих граждан держаться подальше от зон вооруженного конфликта и не вмешиваться в него.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных.
"Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта гораздо больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", – отметил глава государства.
Также издание "Комментарии" сообщало – китайские военнослужащие, впервые взятые в плен Вооруженными силами Украины, попали в руки бойцов 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщила пресс-служба указанной бригады.
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