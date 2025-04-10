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Китай отреагировал на заявление Зеленского о количестве китайских солдат на войне в Украине

Китай критикует Зеленского из-за слов о количестве китайских солдат на войне.

сегодня, 14:51
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Автор:
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Slava Kot

Китай назвал "безответственными" слова президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил о более чем полутора сотнях китайских солдат, участвующих в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

Китай отреагировал на заявление Зеленского о количестве китайских солдат на войне в Украине

Спикер МИД КНР Линь Цзянь. Фото из открытых источников

После захвата двух китайских солдат в украинский плен Владимир Зеленский рассказал, что, по информации украинской разведки, 155 граждан Китая находятся на войне на стороне РФ.

В МИД Китая заявили, что, несмотря на китайское гражданство, Пекин призвал своих граждан не участвовать в войне против Украины.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Китай не является инициатором украинского кризиса, и Китай не является стороной-участником. Мы являемся твердым сторонником и активным промоутером мирного урегулирования кризиса", — заявил спикер МИД Линь Цзянь.

Однако дипломатическое ведомство КНР критически отнеслось к словам Зеленского о большем количестве китайских солдат на войне в Украине.

"Мы призываем заинтересованные стороны правильно и трезво понимать роль Китая и не обнародовать безответственные замечания", – сказал Цзянь.

По словам Зеленского, Россия вербует граждан Китая из-за соцсетей, а китайские чиновники в курсе дел и не препятствуют рекрутинговой деятельности РФ. Кроме того, президент отметил, что украинская разведка пытается получить информацию, выдавал ли Китай приказы своим солдатам на войне в Украине.

Зеленский считает, что привлечение китайских солдат к войне в Украине это "вторая ошибка" России после того, как она направила более 10 тыс. солдат КНДР для участия в боевых действиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак рассказал, что именно Китай виновен Украине из-за китайских солдат на войне.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на заявление Зеленского о китайских солдатах.



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Источник: https://www.reuters.com/world/china/china-warns-against-irresponsible-remarks-after-kyiv-claim-chinese-fighters-2025-04-10/
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