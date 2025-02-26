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Китай отверг идею Трампа, которую поддержал Путин

Китай не поддержал идею Трампа по сокращению оборонных расходов.

сегодня, 09:36
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай сократить расходы по обороне, а также взять на себя обязательства ядерного разоружения. Американскому лидеру подыграл российский диктатор Владимир Путин, однако Китай отверг предложение Трампа.

Китай отверг идею Трампа, которую поддержал Путин

Линь Цзянь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга ответил на предложение Трампа сократить расходы на борону, где пояснил, что Китай не поддерживает решение США.

"Военные расходы Китая всегда прозрачны, разумны и умерены, и прежде всего направлены на защиту национального суверенитета и безопасности", — заявил Цзянь.

13 февраля Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сокращение военных бюджетов всех трех стран на 50%. По его словам, США и другие страны тратят много денег на оборону, которые могли бы быть направлены на другие сферы.

25 февраля российский диктатор Владимир Путин ответил Трампу заявлением, что сначала ожидает сокращение расходов на оборону от Вашингтона, потом будет шаг от Москвы и только после этого, возможно, расходы снизит Китай.

"Я думаю, что это хорошая идея. США сократят на 50% и мы сократим на 50%, а потом Китай присоединится, если захочет" — сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай не ожидал, что США совершит поворот в сторону России при президентстве Трампа. Несмотря на это, Пекин не верит в альянс между Москвой и Вашингтоном.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на переговоры Соединенных Штатов и России и сделал заявление об Украине.



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