Китай ответил США касательно "безграничной" дружбы с РФ

Официальный Пекин довольно резко отреагировал на упреки США относительно "безграничной" дружбы с Россией. Китайские власти считают это вмешательством в отношения. Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой "The Guardian".

Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбин. Фото: facebook com spoxwangwenbin

Представитель МИД ответил на слова министра финансов США Джанет Йеллен. Она заявила, что так называемая "безграничная" дружба Пекина и Москвы свидетельствует о том, что Китай несерьезно относится к войне в Украине.

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Вэньбин заявил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Китая с Россией.

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Также издание "Комментарии" сообщало — во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.



