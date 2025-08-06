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Китай ответил Зеленскому о китайских наемниках в Украине

Китай отреагировал на заявление Зеленского о китайских наемниках на Волчанском направлении.

6 августа 2025, 14:20
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы зафиксировали присутствие иностранных наемников на Волчанском направлении, в том числе представителей из Китая. В МИД КНР ответили на заявления президента о китайских наемниках на войне в Украине.

Китай ответил Зеленскому о китайских наемниках в Украине

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Офис спикера МИД КНР ответил на запрос "Укринформа" относительно заявления Зеленского о китайских наемниках на войне в Украине. Китай возразил, что причастен к участию китайских граждан, как наемников, в войне России против Украины.

"Правительство Китая опубликовало многочисленные предупреждения по безопасности, призывая китайских граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов в других странах и избегать какого-либо участия в таких конфликтах, особенно участия в военных операциях любой стороны", — ответили в МИД КНР.

Также китайское дипломатическое ведомство указало, что остается "последовательным и четким" по урегулированию войны в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом".

"Мы стремимся способствовать мирным переговорам и скорейшему прекращению огня", — добавили в МИД Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай заявил о "критическом моменте" в урегулировании войны в Украине из-за переговоров между Киевом и Москвой. В КНР призвали к прекращению огня, мирным переговорам и окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Китай с угрозами отреагировал на украинские санкции против его граждан и компаний. Это произошло после того, как Зеленский подписал указ о санкциях против нескольких десятков граждан и компаний из разных стран, сотрудничающих с Россией.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4022683-pekin-vidreaguvav-na-zaavu-zelenskogo-pro-kitajskih-najmanciv-na-vovcanskomu-napramku.html
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