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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы зафиксировали присутствие иностранных наемников на Волчанском направлении, в том числе представителей из Китая. В МИД КНР ответили на заявления президента о китайских наемниках на войне в Украине.
Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников
Офис спикера МИД КНР ответил на запрос "Укринформа" относительно заявления Зеленского о китайских наемниках на войне в Украине. Китай возразил, что причастен к участию китайских граждан, как наемников, в войне России против Украины.
Также китайское дипломатическое ведомство указало, что остается "последовательным и четким" по урегулированию войны в Украине, которую в Китае называют "украинским кризисом".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай заявил о "критическом моменте" в урегулировании войны в Украине из-за переговоров между Киевом и Москвой. В КНР призвали к прекращению огня, мирным переговорам и окончанию войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Китай с угрозами отреагировал на украинские санкции против его граждан и компаний. Это произошло после того, как Зеленский подписал указ о санкциях против нескольких десятков граждан и компаний из разных стран, сотрудничающих с Россией.